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В Минске за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы
23.08.2021 16:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неутешительная статистика! В столице за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы. За управление в нетрезвом состоянии задержано около 30 человек, еще 120 оштрафованы за превышение скорости.
Тем временем сегодня на улице Красной столкнулись автомобиль и трамвай. Водитель Hyundai двигался со стороны улицы Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова. При развороте не уступил дорогу попутному трамваю и столкнулся с ним. Со слов водителя авто, из-за яркого солнца он не заметил трамвай. В результате ДТП никто не пострадал.
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Неутешительная статистика! В столице за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы. За управление в нетрезвом состоянии задержано около 30...
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