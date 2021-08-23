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В Минске за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы

23.08.2021 16:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Неутешительная статистика! В столице за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы. За управление в нетрезвом состоянии задержано около 30 человек, еще 120 оштрафованы за превышение скорости.

Тем временем сегодня на улице Красной столкнулись автомобиль и трамвай. Водитель Hyundai двигался со стороны улицы Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова. При развороте не уступил дорогу попутному трамваю и столкнулся с ним. Со слов водителя авто, из-за яркого солнца он не заметил трамвай. В результате ДТП никто не пострадал.


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Теги: Минск
 
 
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Неутешительная статистика! В столице за выходные произошло 100 ДТП - один человек погиб и трое получили травмы. За управление в нетрезвом состоянии задержано около 30...
 
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