Источник материала: БT

Молодечно сегодня стал центром общественно-политической жизни Минской области. Вслед за Брестом в этом городе продолжилась серия региональных форумов "Беларусь единая". Представители районных властей, депутаты, политологи, редакторы региональных СМИ, а также молодежь - все вместе в формате диалога обсуждали вопросы социально-политической трансформации в обществе в контексте Года народного единства. Еще одной важной темой стали внесения изменений в Конституцию и работа над этим специальной комиссии. Обсуждалось, что в ближайшие несколько недель как никогда важно услышать голоса из регионов.

17 сентября наша страна впервые отметит новый государственный праздник - День народного единства.

Политический актив центрального региона сегодня представлен широко: это более 800 человек. Далее такие форумы пройдут в Гомельской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. А на финише дискуссионного марафона будет Минск.





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