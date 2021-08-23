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В Минске простились с народной артисткой БССР Галиной Орловой
23.08.2021 16:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
23 августа в Минске в Купаловском театре простились с народной артисткой БССР Галиной Орловой. Ей было 92. Цветы на сцену несли близкие, коллеги и просто почитатели таланта актрисы. Этим подмосткам Галина Александровна посвятила без малого 62 года, принимала активное участие в жизни труппы, присутствовала на кастингах, работала с начинающими артистами, делилась с новым поколением своим богатым опытом и профессионализмом. За свою биографию она воплотила множество образов: Ягодка из "Амнистии", Анна Андреевна - из "Ревизора" и Василиса в спектакле "На дне". Галина Орлова была удостоена звания лауреата Государственной премии БССР.
Последняя просьба Галины Орловой исполнена. Актриса предана земле на Восточном кладбище столицы, рядом с мужем - народным артистом СССР - Николаем Еременко и сыном.
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23 августа в Минске в Купаловском театре простились с народной артисткой БССР Галиной Орловой. Ей было 92. Цветы на сцену несли близкие, коллеги и просто почитатели...
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