В. Андрейченко: Эгоизм политических элит стран Запада ведет к росту напряженности в мире

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"Эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в различных уголках мира". Это отметил Владимир Андрейченко на заседании Межпарламентской ассамблеи - Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На повестке ряд вопросов. Особое внимание - развитию парламентского сотрудничества в области интеграции цифровых технологий! Выступая с докладом, председатель Палаты представителей также отметил что "кодекс поведения" стран АSEАN созвучен внешней политике Беларуси и является хорошей основой для совместного решения актуальных вопросов, особенно в нынешних условиях".

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все мы являемся свидетелями, как современный мир стремительно меняется. Эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в различных уголках мира. Это только усугубляет проблемы, связанные с изменением климата, социально-экономическим и технологическим неравенством. В этой связи особую ценность приобретает политика АСЕАН, основанная на таких принципах, как невмешательство во внутренние дела других государств, отказ от применения силы, мирное урегулирование споров.

Парламент Беларуси с 2011 года имеет статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее ассоциации государств Юго-Восточной Азии и активно сотрудничает с этой структурой.





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