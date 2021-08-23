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Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с отравлением белорусов в Карелии

23.08.2021 16:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с отравлением белорусов суррогатным алкоголем в Карелии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь диппредставительства Олег Мазуро.

Как написал сегодня в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в Пудожском районе республики после отравления суррогатным алкоголем были госпитализированы семь человек, все они жители Беларуси. Еще один человек до приезда скорой помощи скончался. По данным министра, один из госпитализированных в терминальном состоянии.

В Пудож по личному поручению министра направлена главный нарколог Карелии Ольга Ларионова.-0-
 
 
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Как написал сегодня в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в Пудожском районе республики после отравления суррогатным...
 
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