Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с отравлением белорусов в Карелии Как написал сегодня в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в Пудожском районе республики после отравления суррогатным...

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с отравлением белорусов суррогатным алкоголем в Карелии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь диппредставительства Олег Мазуро.Как написал сегодня в социальной сети "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в Пудожском районе республики после отравления суррогатным алкоголем были госпитализированы семь человек, все они жители Беларуси. Еще один человек до приезда скорой помощи скончался. По данным министра, один из госпитализированных в терминальном состоянии.В Пудож по личному поручению министра направлена главный нарколог Карелии Ольга Ларионова.-0-