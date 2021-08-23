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В Минске проходит Республиканский педагогический совет
23.08.2021 18:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и отраслевого профсоюза обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования! Сегодня работали сразу 12 тематических секций. В центре внимания личностное и социальное развитие учащихся, профобразование, непрерывная подготовка кадров, цифровизация.
Презентовали Единый информационно-образовательный ресурс. Воспользоваться им школьники смогут уже с 1 сентября.
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Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и...
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