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В Минске проходит Республиканский педагогический совет

23.08.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и отраслевого профсоюза обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования! Сегодня работали сразу 12 тематических секций. В центре внимания личностное и социальное развитие учащихся, профобразование, непрерывная подготовка кадров, цифровизация.

Презентовали Единый информационно-образовательный ресурс. Воспользоваться им школьники смогут уже с 1 сентября.


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Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и...
 
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