Единый информационно-образовательный ресурс презентовали в Минске

Источник материала: БT

В Минске проходит Республиканский педагогический совет. Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и отраслевого профсоюза обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования.



Сегодня, в первый день форума, работали сразу 12 тематических секций. Спектр тем широкий. Обсуждали личностное и социальное развитие учащихся, профобразование, непрерывную подготовку кадров, цифровизацию.







Цифровая трансформация системы образования

Сегодня каждый учащийся, независимо от того, находится он в учреждении образования или дома, главное, чтобы был доступ в сеть Интернет, может просмотреть видеофрагмент того урока, который он выбрал, пролистать учебник для тех, кто глубоко интересуется предметом, есть дополнительные материалы. В планах развитие этого ресурса. Предполагаем, что ближайшее время будет цифровой профиль для каждого учреждения образования, учащегося, педагога.

Защита информации и применение электронной подписи - эти вопросы сегодня были ключевыми на секции по цифровой трансформации системы образования. Там же презентовали Единый информационно-образовательный ресурс. Воспользоваться им можно будет уже с 1-го сентября. Он особенно удобен при организации удаленного обучения.Планируемые изменения в отрасли заложены в проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития белорусской системы образования до 2030-го года. Эти документы разработаны с учетом решений Всебелорусского народного собрания, поручений главы государства, правительства.