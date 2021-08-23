В. Хренин: За 7 лет Армейские международные игры стали своего рода военной олимпиадой

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В подмосковном Алабино в парке "Патриот" прошла церемония открытия "АрМИ-2021" и масштабного военно-технического форума "Армия". В официальной части приняла участие и делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с Министром обороны Виктором Хрениным. И здесь же был дан старт самому зрелищному конкурсу игр - "Танковому биатлону". Глава военного ведомства встретился с белорусскими танкистами и пожелал им хорошего выступления. Как отметил в разговоре генерал, команда хорошо подготовлена.



Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси:

Вот уже седьмой год проходят АрМИ, и с каждым годом они набирают обороты, расширяется их география. За этот небольшой промежуток времени Армейские игры стали хорошей конкурсной площадкой, своего рода военной олимпиадой. В этом году в АрМИ участвуют практически треть стран мира. И поэтому участие в них очень важно, чтобы наш белорусский флаг побывал в этих странах. Наши команды принимают участие в 27 конкурсах из 34. И это о многом говорит. В ходе игр наши военнослужащие делятся опытом и умением, почерпывают что-то для себя. Важно и сотрудничество с Российской Федерацией - нашим стратегическим партнером. У россиян есть боевой опыт, и они делятся им с нами. Что касается подготовки ребят и их предстоящих выступлений, то не хочется забегать вперед. Уверен, они хорошо выступят. Главное и то, что мы сохраняем в наших командах 50 процентов военнослужащих срочной службы. Они хорошо усвоили программу подготовки, прошли жесткий отбор, вошли в состав национальной команды и показывают хорошие результаты. У нас, без сомнения, серьезные конкуренты. Но и нам есть что показать. Давайте вместе пожелаем нашим ребятам, чтобы удача от них не отворачивалась. Мы будем ждать их на родине с победой.В этом году военная олимпиада пройдет на территории 11-ти государств. За звание лучших бороться будут более 250 команд из 40 стран мира. Белорусы сразятся за награды в 27 конкурсах из 34.



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