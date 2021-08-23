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В. Хренин: За 7 лет Армейские международные игры стали своего рода военной олимпиадой
23.08.2021 20:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В подмосковном Алабино в парке "Патриот" прошла церемония открытия "АрМИ-2021" и масштабного военно-технического форума "Армия". В официальной части приняла участие и делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с Министром обороны Виктором Хрениным. И здесь же был дан старт самому зрелищному конкурсу игр - "Танковому биатлону". Глава военного ведомства встретился с белорусскими танкистами и пожелал им хорошего выступления. Как отметил в разговоре генерал, команда хорошо подготовлена.
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В подмосковном Алабино в парке "Патриот" прошла церемония открытия "АрМИ-2021" и масштабного военно-технического форума "Армия". В официальной части приняла участие...
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