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Урожай арбузов на подворье Президента - собрано уже порядка 45 тонн

23.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока глава государства был занят большой политикой, по его поручению на его подворье собирали бахчевые. Если еще несколько лет назад был тренд - посадить картофель как у Президента, сейчас по этому принципу выбирают сорта арбуза. 

В этом году на участке выращивали пять разновидностей: Бедуин, Топ Ган, Романза, Мерсини и Белорусский ранний - самые вкусные и сочные. 

На этот момент собрано порядка 45 тонн, но это еще далеко не все! По расчетам, здесь минимум 100 тонн арбузов. Результат ожидают одним из лучших за последние годы - жаркое лето для бахчевых только на руку. Плюс здесь соблюдают все технологии и рекомендации от Института овощеводства. За процессом выращивания пристальный контроль. 

Урожай арбузов на подворье Президента - собрано уже порядка 45 тонн


Арбузы дня нашего региона не в диковинку. Ягоду начали выращивать еще 100 лет назад, но не уделяли должного внимания. Однако специалисты не сомневаются, при грамотном подходе бахчевые могут серьезно потеснить с полей и приусадебных участков культуры традиционные. Рентабельность доходит до 200 %. Урожайность в этом году высокая: в среднем 45 тонн ягод с одного гектара. Собрать по стране планируют около 5 тысяч тонн ягод. К слову, арбузным по праву считают Малоритский район. Впрочем, столичные ягоды тоже по вкусу не уступают. 

Сбор урожая на подворье Президента продолжится. Традиционно, согласно распоряжению Александра Лукашенко, весь урожай пойдет на угощение в детские дома и пожилым людям. 


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Пока глава государства был занят большой политикой, по его поручению на его подворье собирали бахчевые. Если еще несколько лет назад был тренд - посадить картофель...
 
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