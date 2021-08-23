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Урожай арбузов на подворье Президента - собрано уже порядка 45 тонн
23.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока глава государства был занят большой политикой, по его поручению на его подворье собирали бахчевые. Если еще несколько лет назад был тренд - посадить картофель как у Президента, сейчас по этому принципу выбирают сорта арбуза.
В этом году на участке выращивали пять разновидностей: Бедуин, Топ Ган, Романза, Мерсини и Белорусский ранний - самые вкусные и сочные.
На этот момент собрано порядка 45 тонн, но это еще далеко не все! По расчетам, здесь минимум 100 тонн арбузов. Результат ожидают одним из лучших за последние годы - жаркое лето для бахчевых только на руку. Плюс здесь соблюдают все технологии и рекомендации от Института овощеводства. За процессом выращивания пристальный контроль.
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Пока глава государства был занят большой политикой, по его поручению на его подворье собирали бахчевые. Если еще несколько лет назад был тренд - посадить картофель...
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