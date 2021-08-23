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Белорусские арбузы - экологически чистый продукт

23.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В разгаре уборка бахчевых, которые с каждым годом  становятся все типичней для наших широт. Особенно богата на арбузы Брестская область. В этом году урожай полосатых ягод выдался особенно щедрым. Помогла погода и удачно подобранная почва. Отличаются ли по вкусу белорусские арбузы от южных, и смогут  ли составить импорту конкуренцию?  

О сладком урожае - в репортаже Марии Тройнич. Сочный, сладкий и яркий: на арбузных полях предприятия "Радостовский" пора снимать урожай. Бахчевые здесь выращивают  третий год. По словам агрономов, в этом сезоне ягода, что надо. Хватило и влаги, и солнца. 

Белорусские арбузы - экологически чистый продукт


По вкусу белорусский арбуз не уступает краснодарским. А по качеству даже лучше. В отличие от импортной, наша ягода созревает на поле, а не в пути. А еще в технологии выращивания не применяют пестициды и гербициды. Главное - правильно подобрать почву. Чтобы получить максимальный результат, аграрии работают вместе с учеными, которые сопровождают процесс от посева до сбора. 

Рентабельность арбузного производства - 200 %


Направление - перспективное и выгодное. В предыдущие годы рентабельность арбузного производства составила  200 %. Продают полосатую продукцию пока на внутреннем рынке: в том числе в крупных торговых сетях. С одного гектара земли в "Радостовском" собирают 30 тонн урожая.

В среднем один арбуз весит от 5 до 10 килограммов. Но встречаются и богатыри - по 13.

К массовому сбору арбузов в "Радостовском" приступят уже на этой неделе. Щедрый  урожай собирают и на востоке страны. В прошлом сезоне на полях кировского "Рассвета" сняли 60 тонн ягоды. В этом  будет больше. Созрели раньше обычного на 10 дней, да и налились сладостью до 15 кг весом. Прямо с поля - отгрузка в торговые сети.

Белорусские арбузы - экологически чистый продукт


Пробуют вырастить огромную ягоду и на частных подворьях. Татьяна Афоневич - агроном по образованию. В этом году на приусадебном участке в Осливке разбила целую плантацию. По технологии, с капельным поливом. Красные и желтые внутри 10-килограммовые ягоды принесут урожай в несколько тонн, не меньше.


Белорусские арбузы - экологически чистый продукт


Агрономы, ученые и простые фермеры уверены: потребитель выберет именно местный, экологически чистый продукт. Поэтому белорусские арбузные поля будут становиться только шире. 

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В разгаре уборка бахчевых, которые с каждым годом  становятся все типичней для наших широт. Особенно богата на арбузы Брестская область. В этом году урожай...
 
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