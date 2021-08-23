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Белорусские арбузы - экологически чистый продукт
23.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В разгаре уборка бахчевых, которые с каждым годом становятся все типичней для наших широт. Особенно богата на арбузы Брестская область. В этом году урожай полосатых ягод выдался особенно щедрым. Помогла погода и удачно подобранная почва. Отличаются ли по вкусу белорусские арбузы от южных, и смогут ли составить импорту конкуренцию?
Рентабельность арбузного производства - 200 %
Направление - перспективное и выгодное. В предыдущие годы рентабельность арбузного производства составила 200 %. Продают полосатую продукцию пока на внутреннем рынке: в том числе в крупных торговых сетях. С одного гектара земли в "Радостовском" собирают 30 тонн урожая.
В среднем один арбуз весит от 5 до 10 килограммов. Но встречаются и богатыри - по 13.
К массовому сбору арбузов в "Радостовском" приступят уже на этой неделе. Щедрый урожай собирают и на востоке страны. В прошлом сезоне на полях кировского "Рассвета" сняли 60 тонн ягоды. В этом будет больше. Созрели раньше обычного на 10 дней, да и налились сладостью до 15 кг весом. Прямо с поля - отгрузка в торговые сети.
Пробуют вырастить огромную ягоду и на частных подворьях. Татьяна Афоневич - агроном по образованию. В этом году на приусадебном участке в Осливке разбила целую плантацию. По технологии, с капельным поливом. Красные и желтые внутри 10-килограммовые ягоды принесут урожай в несколько тонн, не меньше.
Белорусские арбузы - экологически чистый продукт
Агрономы, ученые и простые фермеры уверены: потребитель выберет именно местный, экологически чистый продукт. Поэтому белорусские арбузные поля будут становиться только шире.
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В разгаре уборка бахчевых, которые с каждым годом становятся все типичней для наших широт. Особенно богата на арбузы Брестская область. В этом году урожай...
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