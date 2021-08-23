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Директор СШ № 151 Г. Черник о школьной цифровизации, введении единого экзамена и безопасности

23.08.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одна из тем обсуждений Республиканского педагогического совета - это внедрение в школах информационных технологий. Как сегодня живут "электронные" учреждения общего среднего образования  и каким опытом готовы поделиться с коллегами из регионов? Здесь же и новый уровень безопасности  - турникеты, видеонаблюдение, система распознавания лиц.  О школьной цифровизации, введении единого экзамена  и безопасности  мы поговорили с руководителем одной из таких "электронных школ".

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Теги: Минск
 
 
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Одна из тем обсуждений Республиканского педагогического совета - это внедрение в школах информационных технологий. Как сегодня живут "электронные" учреждения...
 
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