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Актуальные военные тренды демонстрируют два международных форума. Сегодня оба открылись в Подмосковье. Дан официальный старт VII Армейским международным играм. В этом году они пройдут на территории 11 государств. За звание лучших будут бороться более 270 команд из 42 стран мира. У Беларуси - одна из самых представительных команд. И сегодня же торжественно открылся и военно-промышленный форум "Армия-2021". Какие новинки военпрома привезли белорусские предприятия? И кто станцевал балет на танке белорусского экипажа?



Дарья Белоусова-Петровская побывала и в парке "Патриот", и на полигоне Алабино. О высоком интересе к военной теме говорят огромные очереди в пресс-центре парка "Патриот". Чтобы получить долгожданный бейдж с аккредитацией на форум "Армия-2021", журналисты ждут по несколько часов. Но это того стоит. В этом году в экспозиции более 20 тысяч образцов вооружения: от зенитных комплексов до роботов-разведчиков.







20 ведущих предприятий Беларуси представили свои новинки на форуме "Армия-2021"

Новинка из Витебска - тактические очки со встроенной микросистемой.

Электромеханический завод "Агат" на форуме "Армия-2021" представил свои разработки за последние пять лет. 90 % - это экспонаты военного назначения, но впервые привезли и новинки для гражданских нужд.





Торжественное открытие Армейских международных игр

Беларусь представляют 20 оборонных предприятий. И многие привезли новинки. О модернизированном БТР "Волат V2" генеральный директор МЗКТ Алексей Римашевский готов не только рассказывать, но и на себе показывать все достоинства боевой машины.На башню обновленного "Волота" установили дистанционно управляемый модуль с боевой пушкой. Масса БТР около 20 тонн, максимальная скорость 110 км в час. Броня выдержит обстрел стрелковым оружием и наезд на 6-килограммовую мину. Но главное, в будущем "Волату" станут доступны не только земные, но и водные преграды.Еще одна новинка из Витебска. Конструкторское бюро "Дисплей" разработало тактические очки со встроенной микросистемой. То есть вся информация поступает на мини-экран, который расположен прямо перед глазом разведчика. И он одновременно может считывать информацию и следить за обстановкой, ничем себя не выдавая.Параллельно сегодня состоялось и торжественное открытие АрМИ. Участвуют сборные из 42-х стран мира. Белорусские военные будут бороться за награды в 27 конкурсах из 34. Снайперы, разведчики, летчики, наводчики орудий, военные инженеры, кинологи, картографы, водители, повара - у нашей сборной очень высокий рейтинг. В прошлом году в общем медальном зачете мы стали вторыми.Сегодня на полигоне Алабино состоялось импровизированное открытие конкурса "Танковый биатлон". Команда Беларуси подошла к процессу творчески. Под музыку Чайковского, прямо на танке исполнили партию белого и черного лебедя. Правда, оказалось, что это не танкисты, а профессиональные артисты.Так же сегодня в скорости и меткости соревновались экипажи из Монголии, Вьетнама, Сирии и Венесуэлы. Наши танкисты внимательно наблюдали за гонкой с трибуны. Ведь, несмотря на то, что белорусы всегда в тройке лидеров, завоевывали и серебро, и бронзу. В этот раз, несомненно, будут бороться за золото. А для этого надо изучить сильные и слабые стороны соперников.И уже завтра, здесь, на трибуне полигона Алабино, мы будем болеть и срывать голос за белорусский экипаж. Наши танкисты выступят в индивидуальной гонке. По жеребьевке цвет танка - желтый. А соперниками стали команды из Азербайджана, Казахстана и Сербии.