Арбузы на личном подворье, как у Лукашенко. Специалист поделился секретами президентской бахчи

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой сбор арбузов на подворье Президента Беларуси в этом году ожидается примерно в 100 тонн. Об этом рассказал сегодня журналистам заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства Мечислав Степуро, под надзором и по советам которого уже не первый год выращиваются президентские арбузы и не только, передает корреспондент БЕЛТА.





На бахче главы государства время уборочной. Пока Александр Лукашенко принимал участие в видеосаммите ОДКБ, там кипела работа – за день убрали 45 тонн. арбузов и дынь, и это еще не все, сбор урожая продолжится. Высаживали в этом году пять сортов арбузов: Топ Ган, Романза, Мирсини, Бедуин и Белорусский ранний. Традиционно, согласно распоряжению Президента, весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям.





Арбуз для Беларуси уже постепенно становится привычной культурой. Выращивают сладкую ягоду во многих районах как государственные сельхозпредприятия, так и фермеры и многочисленные любители. Особенно благоприятные условия в южных регионах страны. Впрочем, главное – это строгое следование технологии и, конечно, качественные семена от проверенных поставщиков.





В теплице или на открытом грунте





"Кто в этом году садил в теплицах, тот не получил урожай. Потому что если арбуз нагреется до плюс 30-35 градусов, то пыльца становится стерильной, и арбуз не дает плодов. Поэтому в открытом грунте более благоприятные условия", - рассказал специалист.





Ставка на гибриды





Температурный фон в Беларуси в последние десятилетия постепенно повышается, появились гибриды с коротким вегетационным периодом и достаточный ассортимент пленочных укрытий, которые помогут при весенних заморозках, рассказывает ученый. Причем важно еще, для какой примерно широты выведены такие гибриды, ведь в них заложена определенная генетика под конкретные климатические условия. Если брать пример Беларуси, то примерно на такой же широте находятся и Нидерданды. Гибриды, заточенные под иные широты, тоже можно выращивать, но рассчитывать на высокую продуктивность не стоит.





"Мы в Беларуси их изучали, выращивали больше 100 разных сортов и гибридов, но они не дают полную продуктивность. А эти реализуют – голландские. Ставки делаем на Романзу, Топ Ган, Бедуин, Мирсини, - отмечает Мечислав Степуро. - Допустим, Мирсини - это суперранний гибрид - 50-55 дней. Романза - 73-75 дней, Топ Ган - не больше 80. Ну и наш белорусский перспективный сорт. Мы работали с ним более 30 лет". Кстати, арбузы белорусской селекции по весу вырастают до примерно 8 кг., а на президентском поле есть и экземпляры по 10 кг. Кроме того, отечественные семена обходятся в разы дешевле, чем голландские.





Выбираем преимущественно легкие аэрированные почвы





По словам учено, природно-климатические условия в Беларуси благоприятны для выращивания арбузов, особенно почвы. Кстати, бахчевыми в нашей стране занимались и после Октябрьской революции, и, особенно в послевоенные годы, когда возить из Астрахани было и дорого, да и особо не на чем.







"У нас в стране легкие аэрированные почвы. А эта культура любит, чтобы достаточно было кислорода в почве. Если, допустим, взять тяжелые суглинки, торфяники или, допустим, есть районы в Брестской области, где грунтовые воды подходят близко, то корневая система арбуза начинает погибать. Поэтому урожай есть, но все-таки значительно ниже", - советует ученый.





Аграриям и финансистам на заметку





Специалист рассказал, что ученые уже проводили подсчеты рентабельности выращивания арбузов. Она доходит до 180%. "Поэтому эта культура нужна, выгодна. Только, можно сказать, ленивый не хочет заниматься этой культурой", - делает заключение Мечислав Степуро.





Об эффективности выращивания арбузов он говорит на примере Малоритского района на юге Брестской области, где сладкую ягоду выращивают целыми деревнями: "Потому что нематода пошла (вредители растений. – Прим. БЕЛТА) на огурцы. И им экономически выгоднее продавать арбузы. Это Малоритский район. Там и условия хорошие".







"Эта культура, можно сказать, будущего. Потом что она и надежная, и оборотные средства дает. Я общаюсь с фермерами. Они говорят: вот как раз в августе не хватает оборотных средств - рабочим надо зарплату платить. Если овощные хозяйства, они сейчас продают. Капуста ранняя закончилась - начинают арбузы продавать. Значит, пошли оборотные средства", - рассказал Мечислав Степуро.





Единственно, советует специалист, стоит обращаться только к проверенным поставщикам семян. Просто купленные где-то на базаре могут на поверку оказаться далеки от заявленного качества.





Почему отечественные арбузы в Беларуси лучше астраханских





Ученый подчеркивает, что выращенные в Беларуси арбузы намного лучше привозных. Дело в том, что привозные могут храниться примерно по 4-5 месяцев, а без обработки фунгицидами этого добиться практически невозможно. "Наши экологически чистые. Мы их не обрабатываем фунгицидами. Можно обработать, и он будет лежать полгода. Можете его качать, кидать, условия хранения не соблюдать. А так нормальный арбуз хранится где-то месяц-полтора при условии 2-5 градусов тепла", - отмечает ученый.





По его словам, когда в Астрахани на бахче вызреет арбуз, то он тоже очень хорош. Но такую ягоду далеко не повезешь. Вызревшая внутри сладкая тяжелая мякоть может оборваться, а при высокой температуре еще и забродить. Поэтому на экспорт их срывают немного недоспелыми.





Еще арбуз очень ценен по своей питательности. В нем меньше сахарозы, а потому сладкая ягода пригодна для диабетиков. Пригоден арбуз и для детского питания. Еще в нем много магния по сравнению, например, с овощными культурами.







"Поэтому это "магниелюб". Если занимаются арбузами и не вносят сульфат магния, то, конечно, урожай снижается. Потому что он очень чувствителен к магнию", - рассказал Мечислав Степуро.





О президентском подворье и лайфхаки для огородников







Специалист рассказал, что всего на президентском подворье под бахчей примерно два с небольшим гектара. В первый день убрали более слабый участок. А затем уберут урожай на том, где уродило получше. "Потому что там плодородие разное. Допустим, здесь более легкий суглинок, а там средний и плодородный. Поэтому там урожай будет где-то 50-55 тонн с гектара. Всего около 100 тонн соберут арбуза. Это хороший урожай", - объясняет ученый.







Главное, подчеркивает он, нужно любить культуру, должным образом за ней ухаживать, вовремя удобрять и подкармливать, защищать от болезней и вредителей, и тогда все получится. Например, важно не пропустить фузариоз ранней весной. Может значительно навредить урожаю и ростковая муха.





"И внекорневые подкормки им рекомендуем. Хотя некоторые фермеры отказываются от них: "Вот я внес, допустим, навоз, минералку…" Но надо смотреть по климатическим условиям. Если, допустим, в этом году было 30 градусов тепла, и почва достаточно нагрелась – до плюс 25-27 градусов, то фосфорные удобрения уже не работают при такой температуре. Значит, надо дать через лист. И вот тогда они (на президентском поле. – Прим. БЕЛТА) вносят монофосфат калия, - рассказывает Мечислав Степуро. - Они четко все работали. Поэтому и урожай хороший. Они вносили вначале, когда идет нарастание вегетативной массы, нитрат калия, потом монофосфат, потом сульфат магния для улучшения фотосинтеза. И плюс микроэлементы. Они добросовестные, внимательные".





И такой подход важен ко всем растениям. "Я чувствую растения - 51 год уже работаю. Как говорится, уже и зубы потерял", - отметил ученый.





Для арбузной рассады в специальных кассетах с ячейками он рекомендует использовать торфяной субстрат - на основе верхового торфа. Он производится несколькими заводами в Беларуси.





Еще один совет от Мечислава Степуры по борьбе с проволочником - он вредит корневой системе, в результате чего высаженная арбузная рассада может просто застопориться в росте: "Вроде живет, но не растет. А проволочник объедает корневую систему. Чтобы этого не было, мы болтушку приготовили - глина, коровяк плюс инсектицид внесли. Обмакнули каждый (саженец. – Прим. БЕЛТА). И получается, когда макаешь в глинистую эту болтушку (там инсектицид и сама глина), на солнце постоит буквально 15 минут, и получается глиняный мини горшок. Только корни могут ее пробить. И туда, допустим, когда мы через рассаду идем, мы вносим удобрения - рассчитываем дозу, которая уже может обеспечить, что арбуз прошел фазу "шатрика" (пять-шесть листьев на 20-25 день после всходов. - Прим. БЕЛТА)".





"Это начало нарастания листьев. А потом уже подключается корневая система на почву, разные диффузионные процессы проходят, и начинается уже нарастание вегетативной массы. Вегетативная масса пошла – мы тогда туда нитрат калия посылаем. Потом уже плодообразование начинается - монофосфат калия. За всем процессов следим четко. Ростковая муха пошла - мы тогда ее обрабатываем, убиваем. Поэтому и результат хороший", - поясняет специалист.





Зачем нужен капельный полив?





Кроме того, на президентском поле организован капельный полив, и это хорошо. "Потому что в этом году тепла и солнца достаточно было, а влаги недостаточно. Хотя арбуз дал бы урожай, но, конечно, не такой", - отметил Мечислав Степуро.





Он пояснил, что корневая система арбуза достаточно обширная. Поэтому влагу растение, конечно, найдет. Кроме того, у него рассеченные листья, покрытые волосками. Природа устроила так для того, чтобы меньше испарялась влага. С другой стороны, этот же механизм позволяет ночью улавливать росу и благодаря волоскам подводить ее к корню.





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Многие справедливо считают арбуз теплолюбивой культурой и высаживают его в теплицах. Однако Мечислав Степуро утверждает, что так лучше не делать. Или, как минимум, не везде и не всегда."Я уже с ними (на президентском подворье. - Прим. БЕЛТА) работаю с 2014 года. Урожай в 2014 году очень был хороший. И в этом году тоже. Такими циклами идет. Но всегда мы были с урожаем, хоть были и не особо благоприятные годы", - завершает беседу ученый.-0-