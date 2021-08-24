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Почему мультисчетовую карту Банка БелВЭБ стоит оформить каждому

24.08.2021 09:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Безусловно, многие из нас не задумывались, по какому курсу пересчитают покупку за границей и переплачивали из-за курсовых разниц, испытывали на себе ограниченность размера кошелька из-за множества карт и мучительно вспоминали ПИН-код каждой из них.

Теперь есть решение – мультисчетовая платежная карта Банка БелВЭБ:


    • Это ваша одна карточка на все счета – один "пластик" в кошельке;

    • Это ваш один ПИН-код для запоминания; 

    • Это ваша существенная экономия на курсовых разницах;

    • Это безопасность ваших средств от действий мошенников за счет возможности переключить карточку к счету без остатка или с минимальным балансом.


Как работает карта


При оплате покупок или услуг с мультисчетовой картой Банка БелВЭБ вы можете "переключать" ее между своими счетами в белорусских рублях, долларах США и евро за пару секунд прямо в мобильном приложении UP. Например, делая покупки на AliExpress, можно переключить карту к счету в долларах США, а путешествуя по Европе – к счету в евро. Ведь при списании евро со счета в евро не будет валютно-обменной операции, и вы будете точно уверены в своих расходах.

Желая купить или обменять валюту по выгодному курсу (а именно такой установлен для Интернет-Банка и мобильного приложения UP), вы можете воспользоваться переводом между своими счетами на одной карте. 


Как оформить мультисчетовую карту


    1. Скачайте мобильное приложение UP Банка БелВЭБ, подключитесь к одному из пакетов услуг линейки "ВСЕ" ("Все оптимально", "Все премиально", "Все по максимуму") и закажите мультисчетовую карту с доставкой на дом;

    2. Дополнительно бесплатно в приложении откройте счета в нужных валютах;

    3. Заберите карту в почтовом ящике и активируйте ее в любом банкомате страны. 


Стоимость ежемесячного обслуживания зависит от выбранного пакета услуг и при выполнении определённых условий (зачисления на счет, остаток средств, активный расчет в магазинах и др.) может не взиматься.

Позвоните в контакт-центр Банка БелВЭБ по телефону (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного) и узнайте о дополнительных преимуществах мультисчетовой карты.

 
 
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