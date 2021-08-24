Как правильно пристегивать ремень безопасности, главные ошибки

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Пристегивайся правильно: об ошибках, которые могут стоять жизни

Главная проблема участников дорожного движения, включая пассажиров, — упорное нежелание пристегиваться. Их не убеждают неопровержимые факты и печальная статистика. Люди, садящиеся в машину, не считают нужным обезопасить себя и своих детей или же делают это неправильно. Однако ошибки использования ремней безопасности обходятся порой слишком дорого. Автомобильный портал Avtoshark.ru рассказал об этом подробнее.

Почему люди не хотят пристегиваться

Многие водители и пассажиры уверены, что ремень безопасности — вещь чуть ли не бесполезная и даже таит в себе скрытую угрозу. Основаны такие представления на распространенных массовых заблуждениях.

О стеклах

Есть мнение, что при аварии находящимся в машине людям «выгоднее» поскорее покинуть ее, то есть, вылететь сквозь лобовое стекло на обочину. Считается, что так у человека больше шансов выжить. Однако это очень сомнительный довод, спастись таким способом удавалось немногим. Тем более, стекла в современных моделях машин уже не рассыпаются в мелкие осколки от ударов, а могут лишь треснуть или деформироваться. В итоге непристегнутые люди не вылетают на дорогу, а ударяются об стекло головой или бьются о другие предметы в салоне, врезаются друг в друга.

Об удобстве

Самое банальное объяснение — неудобство при использовании ремня. В первое время он действительно мешает и сковывает движения, но как любую необходимость это надо принять. Применение ремня должно стать привычкой. В противном случае вы рискуете самым дорогим — жизнью.

О подушке безопасности

Не стоит пристегиваться, если в машине предусмотрена подушка безопасности. Такое мнение может обернуться серьезными травмами. При столкновении на дороге подушка «встречает» пассажира на большой скорости. Если он не пристегнут, то удар о подушку будет очень сильным.

Ремень угрожает человеку

Действительно, пассажир или водитель могут при аварии получить травмы при использовании ремня безопасности. Однако эти повреждения несопоставимы со смертельной опасностью, которая подстерегает тех, кто не пристегивается.

О скоростях и расстояниях

Многие полагают, что проехать 20 км до ближайшего магазина можно и без ремня. Особенно если ехать медленно. Это опасное заблуждение, ведь никто не знает, когда и где подстерегает беда на дороге.

О безопасных местах

Почему-то люди на задних сидениях считают себя в безопасности и почти никогда не пристегиваются. Особенно те, кто сидит за водителем. Так они подвергают высокому риску не только себя, но и сидящих впереди людей. При столкновении пассажиры просто врежутся друг в друга.

Дети в машине

Родители часто наивно полагают, что, пристегнувшись, могут смело брать ребенка на руки. Такое беспечное поведение нередко приводит к трагедиям. Обеспечить безопасность маленькому пассажиру может только специальное кресло.

Эффективность использования ремней безопасности давно доказана, выполняя это нехитрое действие, можно спасти жизнь не только себе, но и сидящим в салоне пассажирам.

Ошибки и их последствия

Пристегиваться в автомобиле нужно обязательно, и делать это следует согласно установленным правилам. Халатное отношение к такой важной мере безопасности чревато трагическими последствиями.

Типичные ошибки во время пристегивания:

Если машина оборудована ремнями без автоматических натяжителей, важно соблюдать расстояние в 3 см от туловища до ремня. Более свободное натяжение во время аварии приведет к соскальзыванию ремня, который может вызвать удушение. У владельцев ремней с натяжителями другая беда. Многие оставляют петлю в области поясницы, не подтягивая ремень до нужного уровня. Если не прижать себя плотно к сиденью, после столкновения свободно лежащий ремень может привести к перелому шеи. Пассажир не упирается телом об ремень, а сползает под него и налетает на большой скорости на подушку безопасности, выстреливающую прямо на него. Результатом становятся тяжелые травмы, как от мощного нокаута в боксерском поединке. Некоторые пассажиры плохо фиксируют скобу ремня в замке, и она вылетает во время аварии от сильного натяжения. Ремень перестает выполнять свою функцию, человек оказывается непристегнутым в самый опасный момент. Не все обращают внимание на скрученность лямок в некоторых участках. Такие суженные места будут давить на грудь при ударе и сильно врежутся в тело. Также перегибы на ремне будут мешать его плотному натяжению. Есть самоуверенные водители, которые затягивают ремень лишь в зоне поясницы, а верхнюю его часть перекидывают за голову, оставляя за спиной. Они думают, что во время аварии, упершись на руки можно удержаться на кресле и без верхней лямки. В такой ситуации высока вероятность перелома лучевых костей рук.

Важно помнить, что такие действия при столкновении, как упор ногами в пол или захватывание ладонями дверных ручек, также приводят к серьезным травмам.

Выводы

В то время как продвинутые автомобильные бренды работают над повышением эффективности ремней для перевозки домашних животных, российские водители и пассажиры по-прежнему беспечно относятся к собственной жизни и пренебрегают правилами использования ремней безопасности. А между тем за несоблюдение обязательных мер предосторожности нарушителям грозит неслабый штраф. Причем ответственность за нерадивых пассажиров будет нести перед законом именно водитель транспортного средства.

Уважаемые читатели, а вы пользуетесь ремнями безопасности? Оставляйте ваши комментарии, будем обсуждать!