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МАРТ определил порядок установления регулируемых цен и тарифов
24.08.2021 10:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов). Это предусмотрено постановлением МАРТ от 6 августа 2021 года №55, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Инструкцией определен порядок установления и применения цен, тарифов на товары, работы, услуги, регулируемых согласно указам Президента от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" и от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".
Этот порядок не является способом регулирования цен и тарифов. Инструкция применяется, если иное не установлено нормативными правовыми актами государственных органов, выполняющих регулирование.
Действие инструкции распространяется на юрлица и ИП, которые производят или реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги на территории Беларуси, и не касается тех, кто занимается этим по внешнеторговому договору. В частности, документом определены требования к формированию отпускных цен и тарифов, применению оптовых надбавок, установлению и применению розничных цен, округлению отпускных и розничных цен на товары и тарифов на работы и услуги, оформлению документов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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