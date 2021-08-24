ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАРТ определил порядок установления регулируемых цен и тарифов

24.08.2021 10:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов). Это предусмотрено постановлением МАРТ от 6 августа 2021 года №55, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией определен порядок установления и применения цен, тарифов на товары, работы, услуги, регулируемых согласно указам Президента от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" и от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".

Этот порядок не является способом регулирования цен и тарифов. Инструкция применяется, если иное не установлено нормативными правовыми актами государственных органов, выполняющих регулирование.

Действие инструкции распространяется на юрлица и ИП, которые производят или реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги на территории Беларуси, и не касается тех, кто занимается этим по внешнеторговому договору. В частности, документом определены требования к формированию отпускных цен и тарифов, применению оптовых надбавок, установлению и применению розничных цен, округлению отпускных и розничных цен на товары и тарифов на работы и услуги, оформлению документов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые фишки Instagram, который помогут набрать лайки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by