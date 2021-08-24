Новые фишки Instagram, который помогут набрать лайки

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Массфоловинг ушел в прошлое. Автоматическая накрутка лайков в Инстаграм с помощью сторонних приложений уже не работает: соцсеть закрыла API. Гивов все боятся, как огня, из-за низкого качества аудитории. Какие есть легальные способы быстро и безболезненно развить блог или страницу бренда в Инстаграм? Рассказываем о фишках, которые действительно работают.

Старые способы продвижения в Instagram, которыми ещё можно пользоваться

Instagram входит в одну группу компаний с Facebook. К ним же относится и Whatsapp. Это огромный, неповоротливый механизм, которым сложно управлять, и которому нет срочной необходимости развиваться, так как у него нет конкуренции. Именно поэтому изменения в Facebook и Instagram вводятся медленно, в течение долгого времени.

Их алгоритмы работают таким образом, что большей части пользователей приходится платить за то, чтобы показываться в лентах даже их же собственных фолловеров, не говоря уже о сторонних пользователях. Органический трафик в Инстаграм набирается очень долго. Есть, конечно, разные предложения от серых «продвиженцев», которые предлагают накрутку страницы ботами за определенную плату, но пользователи отдают деньги таким сервисам на свой страх и риск. Да и монетизировать блог с реакциями от ботов будет очень сложно: рекламодатели научились определять такие махинации на раз-два-три.

А лайки то хочется? Тогда вот что нужно делать!

Главный легальный способ накрутки лайков в Инстаграм — заказать таргетированную рекламную кампанию, самостоятельно подобрав аудиторию.

Плюсы: — это легально и быстро, а реакции будут ставиться живыми пользователями.

Минусы: это платно и малоэффективно.

Лайки будут приходить, пока вы за них платите, а перевести аудиторию тех, кому ваш контент понравился в подписчиков достаточно сложно. Кроме того, есть один нюанс, о котором не расскажет ни один представитель Facebook. Если вы один раз заплатите за таргетинг, соцсеть пометит вас как аккаунт, готовый платить, и будет еще долгое время занижать охваты, пока вы не перейдете на постоянное ведение рекламной кампании для своей страницы.

По этой причине пользователи соцсети постоянно придумывают способы накрутки лайков, комментариев и подписчиков, стараясь не попасть под бан алгоритма.

Второй легальный вариант — это обмен лайками. Как он происходит?

Ставите под постом хэштег, который позволяет отслеживать всех, кто участвует в обмене. Например, #взаимныелайки. Проходите по списку последних постов под этим тегом и лайкаете их. Ждете взаимности.

Плюсы этого способа: это бесплатно.

Минусы: накрутка лайков в Инстаграм таким способом происходит совсем не быстро.

Третий легальный метод — создать чат поддержки.

Найдите или создайте чат взаимной поддержки в Телеграм. Здесь вы можете публиковать ссылки на свои новые посты, а ваша команда будет поддерживать их лайками. Накрутка лайков в Инстаграм таким способом, когда пользователи переходят по ссылке в реальном времени, более эффективна, чем ожидание взаимных лайков, и может быть даже более эффективной, чем таргетинг. Всё зависит от вашей активности.

Плюсы: это бесплатно.

Минусы: долго, успех зависит от вашей активности — придется потратить немало времени на развитие чата.

Новые варианты получения реакций в Instagram

Возможно, вы уже попробовали все вышеуказанные методики получения реакций на свои посты. Таргетинг оказался неоправданно дорогим, взаимные лайки дали небольшую активность, а чат поддержки быстро заглох. Есть ли ещё способы накрутки лайков в Инстаграм, платно или бесплатно, но главное — эффективно? Есть.

Воспользуйтесь сервисом для накрутки лайков с гарантией. В Инстаграм сидят миллионы пользователей, для многих из них эта соцсеть предоставляет возможность заработать. Выставление реакций, подписки и другие действия могут принести им небольшой донейшн. Это живые пользователи, которым и правда интересно, что происходит в мире вокруг, поэтому, зайдя к вам один раз по ссылке, они могут остаться надолго, став вашим преданным фолловером.

Плюсы: накрутка лайков в Инстаграм таким способом обходится недорого. Количество полученных реакций зависит только от вашего бюджета.

Минусы: не обнаружены.