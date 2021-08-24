Источник материала: БT

15 тысяч гаек в день - не предел для женских рук!

Героиня новой серии проекта о сильных не только духом белорусках - Анжела Ольшевская - мечтала учить детей, а в 17 лет стала за станок на Минском автозаводе. Сегодня она станочник широкого профиля и с гордостью наблюдает за машинами, которые сходят с конвейера гиганта белорусского машиностроения. Смотрите сегодня в вечернем эфире на " Беларусь 1 ".





Читайте также:



Т. Рогова - новая героиня проекта "Белорусская Super женщина"



"Белорусская Super женщина" Татьяна Рогова - помощник комбайнера

