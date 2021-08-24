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А. Ольшевская - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"
24.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
15 тысяч гаек в день - не предел для женских рук!
Героиня новой серии проекта о сильных не только духом белорусках - Анжела Ольшевская - мечтала учить детей, а в 17 лет стала за станок на Минском автозаводе. Сегодня она станочник широкого профиля и с гордостью наблюдает за машинами, которые сходят с конвейера гиганта белорусского машиностроения. Смотрите сегодня в вечернем эфире на "
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15 тысяч гаек в день - не предел для женских рук! Героиня новой серии проекта о сильных не только духом белорусках - Анжела Ольшевская - мечтала учить детей, а в 17...
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