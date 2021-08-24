|
Совет Министров Беларуси продолжает приемы граждан
24.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совет Министров продолжает приемы граждан. Завтра проблемы белорусов будет решать министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
27 августа - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Личные приемы будут проходить с 10:00.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Министров продолжает приемы граждан. Завтра проблемы белорусов будет решать министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27 августа - министр архитектуры и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)