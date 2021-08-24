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Совет Министров Беларуси продолжает приемы граждан

24.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совет Министров продолжает приемы граждан. Завтра проблемы белорусов будет решать министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

27 августа - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Личные приемы будут проходить с 10:00.


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Совет Министров продолжает приемы граждан. Завтра проблемы белорусов будет решать министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. 27 августа - министр архитектуры и...
 
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