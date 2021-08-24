ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России проходит военная олимпиада - Армейские международные игры

24.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В России проходит военная олимпиада - Армейские международные игры.

Наши танкисты готовятся к индивидуальной гонке. По жеребьевке, цвет танка - желтый. Соперниками стали команды из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Накануне здесь в скорости и меткости соревновались экипажи из Монголии, Вьетнама, Сирии и Венесуэлы. Наши танкисты внимательно наблюдали за гонкой с трибуны. Белорусы уже завоевывали и серебро, и бронзу, в этот раз будут сражаться за золото.

Белорусские военные участвуют в 27 конкурсах Армейских международных игр

Белорусские военные будут бороться за награды в 27 конкурсах из 34. Снайперы, разведчики, летчики, кинологи, картографы - игры получатся очень зрелищными. В этом году наша страна уже в седьмой раз на военной олимпиаде. Вооруженные Силы Беларуси принимают участие с самого начала образования Армейских международных игр.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России проходит военная олимпиада - Армейские международные игры. Наши танкисты готовятся к индивидуальной гонке. По жеребьевке, цвет танка - желтый....
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня в Минске продолжится Республиканский педсовет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by