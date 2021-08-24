Источник материала: БT

Сегодня в Минске продолжится Республиканский педсовет. Это самый значимый и масштабный форум для всей системы образования. Участие принимают порядка тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. Обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года. Накануне работали по секциям. Всего 12 тематических площадок. На одной из них представили Единый информационно-образовательный ресурс. Воспользоваться им можно будет уже с 1 сентября.

Единый информационно-образовательный ресурс презентовали на Республиканском педсовете

Алеся Климович, директор СШ № 115 г. Минска:

В силу того, что я и разработчик, и применяю его у себя на уроках в 9-х классах, хочу сказать, что ресурс нужен был, и он востребован. Особенно актуален для тех детей, которые находятся вне школы, например, обучаются по индивидуальному плану, находятся на соревнованиях. Удобно, когда ты называешь параграф, тему, и ребенок включает видеоурок и объяснения видит наглядно.

Отработать навыки ресурс позволяет и на уроке.







Читайте также:





