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Сегодня в Минске продолжится Республиканский педсовет

24.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске продолжится Республиканский педсовет. Это самый значимый и масштабный форум для всей системы образования. Участие принимают порядка тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. Обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года. Накануне работали по секциям. Всего 12 тематических площадок. На одной из них представили Единый информационно-образовательный ресурс. Воспользоваться им можно будет уже с 1 сентября.

Единый информационно-образовательный ресурс презентовали на Республиканском педсовете

Алеся Климович, директор СШ № 115 г. Минска:

В силу того, что я и разработчик, и применяю его у себя на уроках в 9-х классах, хочу сказать, что ресурс нужен был, и он востребован. Особенно актуален для тех детей, которые находятся вне школы, например, обучаются по индивидуальному плану, находятся на соревнованиях. Удобно, когда ты называешь параграф, тему, и ребенок включает видеоурок и объяснения видит наглядно.

Отработать навыки ресурс позволяет и на уроке.


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске продолжится Республиканский педсовет. Это самый значимый и масштабный форум для всей системы образования. Участие принимают порядка тысячи...
 
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