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С. Марков высказался о роли ОДКБ в предотвращении нелегальной миграции
24.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Роль ОДКБ в предотвращении миграционного кризиса в регионе очень важна. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований (Россия):
Работа ОДКБ по прекращению нелегальной миграции важна, поскольку это структура, которая создана для координации различных госорганов власти. Миграция осуществится между различными государствами, и есть основания полагать, что большинство бегут не в Таджикистан, где уровень жизни всего-то в два раза выше афганского, а большинство хотят бежать в Казахстан, в Россию, дальше в Евросоюз, поэтому нелегальная миграция проходит через различные государственные границы, и надо здесь взаимодействовать.
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Роль ОДКБ в предотвращении миграционного кризиса в регионе очень важна. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Института политических...
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