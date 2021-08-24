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С 25 августа белорусские водители обязаны будут ездить с включенными фарами

24.08.2021 10:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция нашей страны проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Водители будут обязаны включать фары в светлое время суток.

По информации «Интерфакса», мероприятие организовывается по случаю начала нового учебного года и направлено на привлечение внимания детей и всех участников дорожного движения.

В период с 25 августа по 5 сентября станет обязательным движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (пункт 166.9 ПДД). Отмечается, что в случае нарушения данных требований предусмотрена административная ответственность по ч.3 статьи 18.13 КоАП в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин (1 БВ = Br29, то есть до Br87). 

Около учреждений образования будут дежурить сотрудники патрульных служб. Инспекторы проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. Также особое внимание будет обращено на пешеходов-нарушителей, на нарушения ПДД в дворовых территориях, вблизи населенных пунктов, школ и при проезде перекрестков.

 
 
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С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция нашей страны проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Водители будут обязаны включать фары в...
 
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