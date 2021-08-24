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Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов - Карпенко
24.08.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов, заявил во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования
"Работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны, организована во всех учреждениях образования, начиная с детского сада. Однако наряду с традиционными она требует уже новых подходов. Сейчас очень важно не допустить вовлечения ребенка в преступную, экстремистскую и иную противоправную деятельность, упредить необдуманные шаги детей и молодежи", - сказал Игорь Карпенко.
По его словам, в этом плане хорошо зарекомендовали себя формы взаимодействия учреждений образования с воинскими частями, структурами МВД, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями. "Такое взаимодействие будем укреплять. Продолжится совершенствование работы социально-педагогической и психологической служб. Она должны быть направлена на выявление девиаций, таких как наркозависимость, суицидальное и противоправное поведение, буллинг, в том числе в интернет-среде, упреждение их негативных проявлений на основе диагностики и системного анализа проблем. Тем самым будет усилена профилактика различного рода зависимостей и деструктивного поведения учащихся. Уже пересмотрены должностные обязанности психологов, внесены изменения в содержание их работы, оптимизированы типовые штаты и нормативы численности", - отметил министр.
Важнейшая задача школы - укрепление сотрудничества с семьей. Для усиления воспитательной работы с нового учебного года в 5-6-м классах будут организованы факультативные занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", для чего разработан соответствующий учебно-методический комплекс.-0-
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"Работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны, организована во...
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