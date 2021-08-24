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Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов - Карпенко

24.08.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитательная работа в учреждениях образования требует новых подходов, заявил во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны, организована во всех учреждениях образования, начиная с детского сада. Однако наряду с традиционными она требует уже новых подходов. Сейчас очень важно не допустить вовлечения ребенка в преступную, экстремистскую и иную противоправную деятельность, упредить необдуманные шаги детей и молодежи", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в этом плане хорошо зарекомендовали себя формы взаимодействия учреждений образования с воинскими частями, структурами МВД, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями. "Такое взаимодействие будем укреплять. Продолжится совершенствование работы социально-педагогической и психологической служб. Она должны быть направлена на выявление девиаций, таких как наркозависимость, суицидальное и противоправное поведение, буллинг, в том числе в интернет-среде, упреждение их негативных проявлений на основе диагностики и системного анализа проблем. Тем самым будет усилена профилактика различного рода зависимостей и деструктивного поведения учащихся. Уже пересмотрены должностные обязанности психологов, внесены изменения в содержание их работы, оптимизированы типовые штаты и нормативы численности", - отметил министр.
 
Важнейшая задача школы - укрепление сотрудничества с семьей. Для усиления воспитательной работы с нового учебного года в 5-6-м классах будут организованы факультативные занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", для чего разработан соответствующий учебно-методический комплекс.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны, организована во...
 
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