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Система образования должна развиваться в интересах личности, общества и государства - Карпенко 

24.08.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования должна развиваться в интересах личности, общества, государства, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Образование - сложная, многоуровневая система, которая пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Не случайно Президент Беларуси уделяет столь пристальное внимание отрасли образования, - сказал Игорь Карпенко. - Несомненно, система образования должна развиваться и совершенствоваться в интересах личности, общества, государства".

Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года. "Эти документы были размещены в свободном доступе, прошли широкое обсуждение с участием депутатского корпуса, руководителей органов государственного управления, педагогов, учащихся и студентов, представителей общественности", - отметил министр.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции...
 
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