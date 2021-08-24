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Игорь Карпенко , передает корреспондент БЕЛТА. 24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования должна развиваться в интересах личности, общества, государства, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования, передает корреспондент БЕЛТА.





"Образование - сложная, многоуровневая система, которая пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Не случайно Президент Беларуси уделяет столь пристальное внимание отрасли образования, - сказал Игорь Карпенко. - Несомненно, система образования должна развиваться и совершенствоваться в интересах личности, общества, государства".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Система образования должна развиваться в интересах личности, общества и государства - Карпенко Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции...

Именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года. "Эти документы были размещены в свободном доступе, прошли широкое обсуждение с участием депутатского корпуса, руководителей органов государственного управления, педагогов, учащихся и студентов, представителей общественности", - отметил министр.-0-