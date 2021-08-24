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В профильном обучении будет широко внедряться междисциплинарный и прикладной подход - Карпенко

24.08.2021 11:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В профильном обучении будет широко внедряться междисциплинарный и прикладной подход, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для мотивации учащихся на получение востребованных в экономике страны профессий создана серьезная база для организации профильного обучения. Проработаны единые подходы к формированию профильных классов. Усилены требования к зачислению в них. В профильном обучении будет широко внедряться междисциплинарный и прикладной подход, который позволит ориентировать учащихся на осознанный выбор инженерно-технических специальностей. Планируем в каждом районе при участии Парка высоких технологий открыть хотя бы один СТЕМ-центр, который смогут посещать все мотивированные школьники, включая учащихся близлежащих учреждений образования, в том числе и в рамках мероприятий шестого школьного дня", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, для учащихся базовых 10-11-х классов в рамках трудового обучения организована профессиональная подготовка рабочих с возможностью сдать квалификационный экзамен и получить разряд. "Со следующего учебного года в базовых классах такой экзамен планируем сделать обязательным", - отметил министр. -0-
 
Теги: Минск
 
 
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Для мотивации учащихся на получение востребованных в экономике страны профессий создана серьезная база для организации профильного обучения. Проработаны...
 
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