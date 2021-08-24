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во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА. 24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание республиканской информационно-образовательной среды завершится к 2025 году, заявил сегодняРеспубликанского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко напомнил, что уже разработан Единый информационно-образовательный ресурс, позволяющий организовать учебный процесс в любых условиях, в том числе пандемии. "Его можно использовать для организации самостоятельных занятий ученика, занятий на дому, обучения наших детей в посольствах и консульствах Беларуси за рубежом, ознакомления начинающих педагогов с наработками опытных коллег. С 1 сентября ресурс продолжит свою работу. Его материалы будут обновляться, начнется разработка белорусскоязычной версии", - отметил он.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Создание республиканской информационно-образовательной среды завершится к 2025 году Игорь Карпенко напомнил, что уже разработан Единый информационно-образовательный ресурс, позволяющий организовать учебный процесс в любых условиях, в том числе...

Организована работа по цифровизации отрасли. "К 2025 году планируется создать республиканскую информационно-образовательную среду, внедрить автоматизированную систему управления учреждением образования, которая оптимизирует административные процедуры и будет способствовать дальнейшему снижению излишнего документооборота, решению проблемы несвойственных функций педагогов", - добавил министр.-0-