ЦТ доказало свою эффективность и должно быть сохранено - Карпенко

Источник материала: БелТА

Планируется проведение в вузах внутреннего вступительного испытания по профильному предмету при отборе на целевую подготовку, а также на ряд отдельных специальностей с учетом среднего балла аттестата и обязательного наличия рекомендации педагогического совета учреждения образования или трудового коллектива. "При этом сохранятся традиционные внутренние вступительные испытания на творческие специальности, сельскохозяйственные, физкультуры и спорта и иные, а также на сокращенную форму обучения для выпускников колледжей. Планируем предоставление льгот при поступлении в вузы как победителям, так и участникам заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам", - отметил министр.-0-

















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