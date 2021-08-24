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ЦТ доказало свою эффективность и должно быть сохранено - Карпенко

24.08.2021 11:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование должно быть сохранено, так как доказало свою эффективность и положительно воспринимается обществом, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Централизованное тестирование должно быть сохранено, так как доказало свою эффективность и положительно воспринимается обществом. Выполняя поручение Президента о необходимости за тестами видеть абитуриента, а также обеспечивать кадрами прежде всего национальную экономику, уменьшать отток молодежи на обучение за рубеж, предлагаем существенно расширить возможности целевой подготовки специалистов как формы государственного заказа. Для этого в проекте кодекса об образовании уже предусмотрено снятие территориальных ограничений на местонахождение заказчика целевой подготовки", - рассказал Игорь Карпенко.

Планируется проведение в вузах внутреннего вступительного испытания по профильному предмету при отборе на целевую подготовку, а также на ряд отдельных специальностей с учетом среднего балла аттестата и обязательного наличия рекомендации педагогического совета учреждения образования или трудового коллектива. "При этом сохранятся традиционные внутренние вступительные испытания на творческие специальности, сельскохозяйственные, физкультуры и спорта и иные, а также на сокращенную форму обучения для выпускников колледжей. Планируем предоставление льгот при поступлении в вузы как победителям, так и участникам заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам", - отметил министр.-0-




 
Теги: Минск
 
 
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"Централизованное тестирование должно быть сохранено, так как доказало свою эффективность и положительно воспринимается обществом", - рассказал Игорь Карпенко.
 
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