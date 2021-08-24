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Качественная подготовка законопроекта возможна только при работе широкого круга заинтересованных - Марзалюк
24.08.2021 11:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качественная подготовка любого законопроекта, и в первую очередь такого сложного и объемного, как кодекс об образовании, возможна только при условии включения в работу над ним максимального широкого круга заинтересованных лиц. Это отметил председатель Постоянной комиссии по образоваию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогичесуого совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Проект закона Республики Беларусь "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" поступил для рассмотрения в Палату представителей в конце декабря 2020 года. Данный законопроект подготовлен в целях совершенствования норм Кодекса об образовании с учетом практики его применения в современных условиях, - отметил он. - После поступления законопроекта в Палату представителей была развернута работа по его подготовке к рассмотрению и принятию".
Игорь Марзалюк напомнил, что Постоянная комиссия Палаты представителей по образованию, культуре и науке была определена в качестве головной комиссии, отвечающей за работу над документом. Для детальной проработки возникших в ходе работы над законопроектом вопросов была создана рабочая группа по его доработке. "Мы провели серию заседаний с участием юристов, специалистов Министерства образования. В марте комиссия провела выездное заседание на базе учреждений образования Бобруйска, начав таким образом широкое общественное обсуждение проекта новой редакции Кодекса об образовании с представителями трудовых коллективов учреждений образования, белорусского профсоюза работников образования и науки, руководителей и специалистов органов управления образованием, что, несомненно, поспособствовало повышению качества подготовки документа", - рассказал парламентарий.
/Будет дополнено/.-0-
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Качественная подготовка законопроекта возможна только при работе широкого круга заинтересованных - Марзалюк
Проект закона Республики Беларусь "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" поступил для рассмотрения в Палату представителей в конце декабря 2020...
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