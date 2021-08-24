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Учитель остается опорой государственной власти и суверенитета страны - Карпенко

24.08.2021 11:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитель остается опорой государственной власти и суверенитета страны, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
  
"В период избирательной кампании и после ее завершения на педагогических работников оказывалось сильнейшее информационно-психологическое давление. И это не удивительно, ведь педагог - ключевая фигура в образовании. В его адрес звучали угрозы, оскорбления, призывы бойкотировать учреждения образования. Не вышло, - сказал Игорь Карпенко. - Учитель, как и прежде, остался опорой государственной власти и суверенитета страны. Поэтому политика Президента по защите учителей, их социальной поддержке, укреплению положительного имиджа педагога и школы всегда получает позитивный отклик в педагогическом сообществе. В свою очередь это налагает и определенную ответственность на педагога за качество и результат его деятельности". 

В этой связи развернута целенаправленная работа по повышению уровня подготовки педагогических кадров. "Она начинается уже в школе в педагогических классах. Там мы отбираем способных, хорошо успевающих в учебе и, самое главное, мотивированных на педагогический труд абитуриентов. Пересмотрены программы психолого-педагогической подготовки будущих учителей, с первого курса введена педагогическая практика. Планируем развивать институт наставничества для молодых педагогов. Выслушать, объяснить, дать мудрый совет начинающим - вот задача опытных наставников", - отметил министр.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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"Пересмотрены программы психолого-педагогической подготовки будущих учителей, с первого курса введена педагогическая практика. Планируем развивать институт...
 
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