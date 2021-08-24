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Группа ICAO прибыла в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair
24.08.2021 11:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Эксперты ICAO прибыли в белорусскую столицу для расследования фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании «RyanAir» в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Вчера состоялось совещание представителей группы ICAO и белорусской стороны. Об этом
С представителями группы ICAO встретились министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.
Авраменко заявил, что белорусские власти предоставят доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. Он отмечает, что необходимо вновь предоставить белорусам возможность свободно путешествовать в любых направлениях и на авиарейсах любых авиакомпаний.
«Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», - сказал глава Минтранса.
Сикорский также подчеркнул значимость объективного международного транспорентного расследования инцидента с рейсом 23 мая. «Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам», - заявил Артем Сикорский, добавив, что Департамент по авиации принимает все необходимые меры по обеспечению авиационной безопасности.
Как пишет пресс-служба Минтранса, руководитель прибывшей группы ICAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.
«Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы», - прокомментировал Лефойер.
Отмечается, что эксперты будут выезжать в авиационные организации нашей страны и проводить встречи с персоналом. По итогам своей работы группа ICAO внесет изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре текущего года. Итоговый отчет представят к ноябрю.
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Эксперты ICAO прибыли в белорусскую столицу для расследования фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании «RyanAir» в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Вчера...
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