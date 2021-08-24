Группа ICAO прибыла в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair

Эксперты ICAO прибыли в белорусскую столицу для расследования фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании «RyanAir» в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Вчера состоялось совещание представителей группы ICAO и белорусской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

С представителями группы ICAO встретились министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.

Авраменко заявил, что белорусские власти предоставят доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. Он отмечает, что необходимо вновь предоставить белорусам возможность свободно путешествовать в любых направлениях и на авиарейсах любых авиакомпаний.

«Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», - сказал глава Минтранса.

Сикорский также подчеркнул значимость объективного международного транспорентного расследования инцидента с рейсом 23 мая. «Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам», - заявил Артем Сикорский, добавив, что Департамент по авиации принимает все необходимые меры по обеспечению авиационной безопасности.

Как пишет пресс-служба Минтранса, руководитель прибывшей группы ICAO Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.

«Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы», - прокомментировал Лефойер.

Отмечается, что эксперты будут выезжать в авиационные организации нашей страны и проводить встречи с персоналом. По итогам своей работы группа ICAO внесет изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре текущего года. Итоговый отчет представят к ноябрю.

Ранее

23 мая, после получения сообщения о минировании самолета, произошла экстренная посадка рейса Ryanair в Минске. На борту находились основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Они были задержаны .

Инцидент вызвал большой резонанс в мире, мировое сообщество требовало освободить журналиста и называло ситуацию шокирующей и вопиющей. В итоге, инцидент перерос в международный скандал. В отношении официального Минска были введены персональные и секторальные санкции.