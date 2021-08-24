﻿ В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк 

24.08.2021 11:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. В новой редакции Кодекса об образовании предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания. На это обратил внимание председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на Республиканском педагогическом совете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Поэтому в новой редакции Кодекса предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности".

По его словам, огромная роль в формировании национальной, культурной и цивилизационной преемственности белорусской нации принадлежит циклу гуманитарных дисциплин, которые призваны привить подрастающему поколению правильное представление о духовно-нравственных ценностях, о долге, чести, патриотизме.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего...
 
Новости дня
Новости общества
 
Группа ICAO прибыла в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by