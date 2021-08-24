Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. В новой редакции Кодекса об образовании предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания. На это обратил внимание председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на Республиканском педагогическом совете, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Поэтому в новой редакции Кодекса предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк "Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего...

По его словам, огромная роль в формировании национальной, культурной и цивилизационной преемственности белорусской нации принадлежит циклу гуманитарных дисциплин, которые призваны привить подрастающему поколению правильное представление о духовно-нравственных ценностях, о долге, чести, патриотизме.-0-