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Жизненно необходимо восстановить в Беларуси непрерывное военно-патриотическое воспитание - Марзалюк

24.08.2021 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Жизненно назрела необходимость восстановить в Беларуси систему непрерывного военно-патриотического воспитания молодежи. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на Республиканском педагогическом совете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Древняя восточная мудрость гласит: "Хочешь завоевать страну - воспитай ее детей". Уроки прошлого года показали справедливость этого изречения. Ярко и недвусмысленно,- сказал Игорь Марзалюк. - Жизненно назрела необходимость восстановления в Республике Беларусь системы непрерывного военно-патриотического воспитания молодежи, позволяющей детям и подросткам приобрести важнейшие личностные морально-психологические и практические качества, которые помогут им противостоять негативным явлениям в подростковой среде, тенденциям асоциального поведения. Аналогичная система военно-прикладного патриотического воспитания в настоящее время с успехом применяется в Российской Федерации, Израиле, США, Канаде, Великобритании и других странах в виде военизированного скаутинга для детей различного возраста".

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая...
 
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