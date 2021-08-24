Источник материала: БелТА





Игорь Марзалюк . - И мы не можем, не вправе допустить его разрушения на протяжении жизни одного поколения. Именно поэтому такое важное место отведено в разделе проекта кодекса вопросам подготовки кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук. В том числе историков, философов, социологов. Высоких профессионалов и патриотов страны. Тех, кто обязан готовить высококачественные учебники и учебные пособия". "Мы обязаны сохранить культурный код нации. Он формировался столетиями, - сказал. - И мы не можем, не вправе допустить его разрушения на протяжении жизни одного поколения. Именно поэтому такое важное место отведено в разделе проекта кодекса вопросам подготовки кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук. В том числе историков, философов, социологов. Высоких профессионалов и патриотов страны. Тех, кто обязан готовить высококачественные учебники и учебные пособия".





Как показал опыт прошлого года, следует принципиально пересмотреть и существующие подходы к организации воспитательной работы, в том числе военно-патриотического воспитания, на всех уровнях образовательной системы, считает Игорь Марзалюк.

По его словам, на эту задачу глава белорусского государства обратил особое внимание всех, кто сегодня работает с молодежью. "Именно поэтому в кодексе дано определение, что такое воспитательная работа, уточнены функции педагогических работников в области воспитания. Данная норма позволит разработать нормативный документ об организации работы классного руководителя и куратора учебной группы. До настоящего времени их функционал определен лишь на уровне рекомендаций", - отметил председатель постоянной комиссии.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марзалюк: мы обязаны сохранить культурный код нации Как показал опыт прошлого года, следует принципиально пересмотреть и существующие подходы к организации воспитательной работы, в том числе...