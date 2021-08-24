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Марзалюк: мы обязаны сохранить культурный код нации
24.08.2021 12:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить культурный код нации. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк
"Мы обязаны сохранить культурный код нации. Он формировался столетиями, - сказал
Как показал опыт прошлого года, следует принципиально пересмотреть и существующие подходы к организации воспитательной работы, в том числе военно-патриотического воспитания, на всех уровнях образовательной системы, считает Игорь Марзалюк.
По его словам, на эту задачу глава белорусского государства обратил особое внимание всех, кто сегодня работает с молодежью. "Именно поэтому в кодексе дано определение, что такое воспитательная работа, уточнены функции педагогических работников в области воспитания. Данная норма позволит разработать нормативный документ об организации работы классного руководителя и куратора учебной группы. До настоящего времени их функционал определен лишь на уровне рекомендаций", - отметил председатель постоянной комиссии.-0-
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Как показал опыт прошлого года, следует принципиально пересмотреть и существующие подходы к организации воспитательной работы, в том числе...
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