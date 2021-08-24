ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор

24.08.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций, заявила сегодня во время пленарного заседания ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неотъемлемой частью подготовки специалистов является формирование у него универсальных компетенций. Другими словами, каждый выпускник должен уметь, во-первых, ориентироваться в современном мире. Во-вторых, объективно оценивать происходящие процессы, основываясь на достоверных фактах. В-третьих, отстаивать интересы своего государства", - сказала Валентина Богатырева.

По ее словам, события последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. "Это и вопросы взаимоотношения разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины", - отметила ректор.

/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неотъемлемой частью подготовки специалистов является формирование у него универсальных компетенций. Другими словами, каждый выпускник должен уметь, во-первых,...
 
Новости дня
Новости общества
 
На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by