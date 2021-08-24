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Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор
24.08.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций, заявила сегодня во время пленарного заседания ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова Валентина Богатырева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Неотъемлемой частью подготовки специалистов является формирование у него универсальных компетенций. Другими словами, каждый выпускник должен уметь, во-первых, ориентироваться в современном мире. Во-вторых, объективно оценивать происходящие процессы, основываясь на достоверных фактах. В-третьих, отстаивать интересы своего государства", - сказала Валентина Богатырева.
По ее словам, события последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. "Это и вопросы взаимоотношения разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины", - отметила ректор.
/Будет дополнено/.-0-
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Неотъемлемой частью подготовки специалистов является формирование у него универсальных компетенций. Другими словами, каждый выпускник должен уметь, во-первых,...
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