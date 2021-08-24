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На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа
24.08.2021 12:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета директор филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" учреждения образования "Республиканский институт профессионнального образования" Артем Рыбак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Изменения, происходящие в различных областях жизни белорусского общества ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты. В профессиональном образовании на первый план выходит практическая подготовка будущих специалистов, готовность их к продуктивной трудовой деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности", - сказал Артем Рыбаков.
/Будет дополнено/.-0-
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Изменения, происходящие в различных областях жизни белорусского общества ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном...
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