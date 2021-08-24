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Совершенствование образования является процессом актуальным и постоянным - Холюкова

24.08.2021 12:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Совершенствование содержания образования является процессом актуальным и постоянным. Важность этого отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горки Ирина Холюкова, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Перспективы развития школьного образования всегда интересуют общество, вызывая живой и подчас очень эмоциональный отклик. Поэтому процесс совершенствования содержания образования актуальный и постоянный", - сказала она.

Замдиректора подчеркнула, что проведена масштабная разноплановая работа, направленная на повышение качества образования. Обновлены учебные программы, изданы новые учебники, в которых размещены, в частности, QR-коды. "Например, я, используя их на своих уроках русского языка и литературы могу показать репродукции картин знаменитых художников или организовать интерактив, или показать фрагмент видеофильма или спектакля по изучаемой теме, тем самым сделать урок увлекательнее и интереснее для ребят", - отметила она.

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Теги: Минск
 
 
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"Перспективы развития школьного образования всегда интересуют общество, вызывая живой и подчас очень эмоциональный отклик", - сказала заместитель директора по...
 
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