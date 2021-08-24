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Марзалюк: нужна разработка законодательных актов с обязательными направлениями государственной молодежной политики
24.08.2021 12:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходима разработка законодательных актов, устанавливающих общеобязательные направления государственной молодежной политики, соответствующие современным социальным вызовам. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк на
"Считаю своим долгом, как гражданин, как патриот, как депутат парламента, выступить с законодательной инициативой о разработке актов законодательства, устанавливающих общеобязательные направления государственной молодежной политики, соответствующие современным социальным вызовам и предусматривающие расширение государственных мер по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, в сентябре ряд необходимых дополнений, уточнений и изменений в этой сфере планируется внести в проект обновленного Кодекса об образовании.
Игорь Марзалюк также высказал убежденность, что назрела необходимость принятия закона "Об изменении законов по вопросу гражданского и патриотического воспитания молодежи". "Матрица такого законопроекта в инициативном порядке уже подготовлена", - отметил он.
В настоящее время доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений проект закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" находится на рассмотрении в постоянных комиссиях Палаты представителей. После изучения документа депутатским корпусом будет проведено согласование внесенных изменений и дополнений со всеми заинтересованными государственными органами. В конце ноября планируется вынести его на рассмотрение для принятия во втором чтении.-0-
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Марзалюк: нужна разработка законодательных актов с обязательными направлениями государственной молодежной политики
По его словам председателч Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорч Марзалюка, в сентябре ряд необходимых дополнений,...
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