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А. Лукашенко: Образование - оплот нашей государственности

24.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более тысячи педагогов со всей страны, самые важные вопросы развития национальной системы образования, формат открытого микрофона для дискуссий - сегодня Минск принимает большой педагогический совет.

В Минске проходит педсовет с участием Президента

Значимость событию придает участие в нем главы государства. Президент уверен: эта встреча сегодня нужна всем. Время ставит перед педагогами вызовы, беспрецедентные по своей серьезности. Это и пандемия, которая вынудила оперативно адаптировать учебный процесс, и жаркие политические события минувшего года. Они тоже проверяли педагогов на прочность. Многим мужества было не занимать. Это заставило по-новому взглянуть на миссию учителя. Его роль в судьбе народа и своей страны возросла многократно. Вот так сегодня Александр Лукашенко начинает разговор с педагогами, которые представляют все регионы Беларуси.

Президент убежден: в современном мире идет настоящая борьба за ценности. Белорусам многое удалось сохранить: классическую систему образования, равный доступ к получению знаний, гарантированные рабочие места. Все это закреплено законодательно. Сегодня на первый план выходят вопросы другого порядка - они связаны с обеспечением национальной безопасности. Здесь воспитательную роль школы сложно переоценить.

Большой педсовет: актуальные вопросы совершенствования образования

Словом, от Президента до нянечки, - все в ответе за нравственное развитие наших детей. Другого быть не может, акцентирует Александр Лукашенко. Участниками сегодняшнего педсовета стали около тысячи педагогов. Многие присоединились к обсуждению образовательной повестки онлайн. Президент поставил задачу в течение предстоящего учебного года завершить начатые реформы в системе национального образования.


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Теги: Минск
 
 
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