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А. Лукашенко примет участие в Республиканском педсовете

24.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Президент расставит акценты в наиболее важных вопросах развития образовательной сферы Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Президент расставит акценты в наиболее важных вопросах развития...
 
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