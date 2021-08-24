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А. Лукашенко примет участие в Республиканском педсовете
24.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Президент расставит акценты в наиболее важных вопросах развития образовательной сферы Беларуси.
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Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Президент расставит акценты в наиболее важных вопросах развития...
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