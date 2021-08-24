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Новая кормоуборочная техника поступила в хозяйства Витебской области

24.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В срок и более качественно заготавливать корм для животных Витебской области поможет новая кормоуборочная техника. Она поступила в хозяйства. Сейчас на севере страны активно идет второй укос трав, поэтому новые машины - весомая помощь для аграриев.

Сергей Гоманов, механизатор ОАО "Агро-Боровинка":

Я работаю уже 27 лет. С такой техникой, конечно, намного приятнее. А для водителей вообще удобно стало, усовершенствовали. Мощнее, комфортнее.

Михаил Придыбайло, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Они приобретены полностью за счет бюджетных средств. Это неоценимая поддержка и помощь государства этим трудовым коллективам. Это один из факторов, который поможет улучшить им свое финансовое состояние: заготовив нормальные корма и получив достойные результаты в животноводстве.

Уже совсем скоро техника выйдет на кукурузные поля. Убрать в Витебской области предстоит более 80 тысяч гектаров.


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В срок и более качественно заготавливать корм для животных Витебской области поможет новая кормоуборочная техника. Она поступила в хозяйства. Сейчас на севере...
 
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