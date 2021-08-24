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Новая кормоуборочная техника поступила в хозяйства Витебской области
24.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В срок и более качественно заготавливать корм для животных Витебской области поможет новая кормоуборочная техника. Она поступила в хозяйства. Сейчас на севере страны активно идет второй укос трав, поэтому новые машины - весомая помощь для аграриев.
Сергей Гоманов, механизатор ОАО "Агро-Боровинка":
Я работаю уже 27 лет. С такой техникой, конечно, намного приятнее. А для водителей вообще удобно стало, усовершенствовали. Мощнее, комфортнее.
Михаил Придыбайло, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Они приобретены полностью за счет бюджетных средств. Это неоценимая поддержка и помощь государства этим трудовым коллективам. Это один из факторов, который поможет улучшить им свое финансовое состояние: заготовив нормальные корма и получив достойные результаты в животноводстве.
Уже совсем скоро техника выйдет на кукурузные поля. Убрать в Витебской области предстоит более 80 тысяч гектаров.
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В срок и более качественно заготавливать корм для животных Витебской области поможет новая кормоуборочная техника. Она поступила в хозяйства. Сейчас на севере...
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