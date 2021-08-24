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Уборочная-2021: белорусский каравай весит 6 млн 243 тыс. тонн зерна

24.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

6 миллионов 243 тысячи тонн зерна весит каравай-2021. Жатва ведется на последних гектарах.

Убрать осталось 3 % площадей. Три области массовые работы уже завершили. В Брестской осталось освоить подтопленные участки, куда не может войти сельхозтехника. Параллельно аграрии приступили к уборке проса, начали заготовку сенажа, а также убирают подгоревшие участки кукурузы на корм.


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6 миллионов 243 тысячи тонн зерна весит каравай-2021. Жатва ведется на последних гектарах. Убрать осталось 3 % площадей. Три области массовые работы уже завершили. В...
 
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