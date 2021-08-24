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Школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал - Холюкова

24.08.2021 12:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал. Важность этого отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горки Ирина Холюкова, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вместе с тем мы понимаем, что задача повышения качества образования остается актуальной. Для этого педагоги активно используют информационные технологии. Когда в прошлом году возникла необходимость, учителя гимназии откликнулись на инициативу Министерства образования и стали активными разработчиками предметных учебных модулей, которые размещены на едином информационно-образовательном ресурсе. Разработанные материалы активно используются на уроках и при организации самостоятельной работы учеников учителями всей страны. Это своеобразный обмен опытом, лучшими наработками", - отметила она.

Замдиректора также подчеркнула: "Для оценки знаний учеников мы давно используем 10-балльную систему, в которой все отметки, кроме нуля, являются удовлетворительными. К этой системе все привыкли. Вопросов ни у кого не возникает. Однако отметка должна не только стимулировать в получении новых знаний, но и воспитывать. Вчера этот вопрос мы обсуждали на секции. В развитие решений, принимаемых Министерством образования по новым подходам к аттестации, считаем необходимым рассмотреть возможность введения неудовлетворительных отметок от 1 до 3 в школе. Естественно, что детально этот вопрос надо еще обсуждать. Ученик и его родители должны понимать, что в школу ребенок пришел за знаниями. Отметку надо заработать, а просто отсидеть и получить аттестат не получится".

Она считает, что важно и тесное взаимодействие школы с родителями. "Город Горки небольшой, и наша гимназия стала своего рода его образовательным, культурным, спортивным и общественным центром, где ученики и их родители с пользой проводят свое свободное время. Ведь школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал, а качество образования - это не только современное оборудование, высокий балл аттестата и результаты централизованного тестирования", - подчеркнула Ирина Холюкова.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Важность этого отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горки Ирина Холюкова, выступая на пленарном заседании Республиканского...
 
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