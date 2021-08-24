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Издание о допуске к обращению медизделий и лекарств презентовали в "Великом камне"

24.08.2021 12:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Великом камне" состоялась презентация издания "Основные аспекты допуска к обращению медицинских изделий и лекарственных средств", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Издание подготовлено специалистами Минздрава, Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ), а также СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

В Минздраве напомнили, что по белорусскому законодательству реализация и применение лексредств и медизделий разрешаются после прохождения госрегистрации.

Как отметил директор ЦЭИЗ Дмитрий Гринько, подготовлены алгоритмы, схемы и регламенты проведения наиболее значимых процедур в этой сфере. Речь идет, в частности, о проведении предварительных техработ, предшествующих видам госрегистрации лексредств, выдаче разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов в страну, выдаче разрешений на незарегистрированные медизделия и др.

Сборник опубликован на двух языках - русском и китайском.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Издание подготовлено специалистами Минздрава, Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ), а также СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".
 
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