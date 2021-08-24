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Для развития государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо страны - Лиханова

24.08.2021 12:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Важность этого отметила учитель истории СШ№1 города Лиды Наталья Лиханова, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении она большое внимание уделила формированию у учащихся ценностного отношения к Родине в условиях современной школы. "Сегодня для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз. Мы сегодня понимаем: для того, чтобы подчинить государство чужим интересам, не нужно захватывать ресурсы, материальные ценности. Для этого достаточно завладеть умами людей, и прежде всего молодежи", - сказала она.

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Теги: Минск
 
 
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"Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз", - сказала учитель истории СШ№1 города Лиды Наталья Лиханова.
 
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