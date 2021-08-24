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Престиж школы необходимо поднимать - участница педсовета 

24.08.2021 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престиж школы необходимо поднимать на качественно новый уровень. Такое мнение высказала заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горки Ирина Холюкова, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, педагоги, понимаем, что престиж школы необходимо поднимать на качественно новый уровень. Мелочей в обучении и воспитании нет. Качество образования - это прежде всего качество учителя, - сказала она. - В решении поставленной задачи важным является все - от внешнего вида учителя, информации, которую он размещает в интернете, до взаимоотношения школы с родителями. Считаем своевременным разработку Министерством образования этических правил педагога, которые также обсуждались на секциях. Будем ждать их скорейшего утверждения". 

Она также подчеркнула: "Быть участником Республиканского педагогического совета, говорить от имени учительства почетно и очень ответственно. Профессия учителя не для случайных людей. Именно от личности учителя, его профессионализма зависит формирование будущих поколений. Уже завтра мы войдем в школьные классы, гордо и уверенно, с улыбкой и радостью. И будем учить детей, будем не рядом, а вместе с ними, будем находить нужные слова, помогать и восхищаться победами. Это и есть лучшее доказательство нашей силы, нашей веры в себя, в свою профессию - великую профессию учителя".-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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"Считаем своевременным разработку Министерством образования этических правил педагога, которые также обсуждались на секциях. Будем ждать их скорейшего...
 
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