Министр рассказал, как в школах будут бороться с экстремизмом

«Полулегальные частные детские сады стали опорными точками для цветной революции», а их сотрудники и руководители, по мнению министра, оказались в деструктивных организациях.

Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета 24 августа в Минске.

В частных школах работали «деструктивные» элементы

«Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины», - цитирует Карпенко belta.by.

По его мнению, частные детские сады и школы «под вывеской предпринимателей», общественных и религиозных объединений, использовались в политических целях и становились опорными точками для цветной революции. Их сотрудники и руководители состояли в «деструктивных организациях разного уровня».

В проекте кодекса теперь решено установить запрет на использование в наименованиях учреждений слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет» - если это не государственные, а частные учреждения.

«Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы», - добавил Карпенко.

Ведется работа по формированию высоконравственной личности

По его словам, в школах и детсадах усиленно ведется «работа по формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны». Но Карпенко считает, что теперь нужны новые подходы к такой работе, чтобы не допустить вовлечения детей в «преступную экстремистскую деятельность».

По мнению министра, в этом плане хорошо зарекомендовали себя формы взаимодействия учреждений образования с воинскими частями, структурами МВД, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями.

«Будет усилена профилактика различного рода зависимостей и деструктивного поведения учащихся. Уже пересмотрены должностные обязанности психологов, внесены изменения в содержание их работы, оптимизированы типовые штаты и нормативы численности», - заявил он.

Что за новые факультативы

По словам Карпенко, для усиления воспитательной работы с нового учебного года в 5-6-х классах организуют факультативы «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», а для «качественной организации военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки, экскурсионно-туристической деятельности, обеспечения безопасности детей» в школах вводится новая должность «руководитель по военно-патриотическому воспитанию».

В «республиканском педсовете» принимал участие и Александр Лукашенко, который заявил, что школа не может быть вне политики и что она может быть только государственной.