Республиканский педсовет - выступления и мнения участников

В новой редакции Кодекса об образовании предлагается определение образования как обучения и воспитания - Марзалюк

"Мы не должны забывать и о том, что школа должна воспитывать гармонично развитую личность и достойного члена общества, а значит, формировать у подрастающего поколения не только профессиональные навыки, но и целостное восприятие мира, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Поэтому в новой редакции Кодекса предлагается иное определение самого образования как обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, направленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образовательных потребностей и интересов, а также совокупности приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности".

















На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа





Читать далее "Изменения, происходящие в различных областях жизни белорусского общества, ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты. В профессиональном образовании на первый план выходит практическая подготовка будущих специалистов, готовность их к продуктивной трудовой деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности", - сказал Артем Рыбак.















Неотъемлемая часть подготовки специалиста - формирование у него универсальных компетенций - ректор





"События последних лет высветили существующие проблемы, которые касаются каждого из нас. Это и вопросы взаимоотношений разных поколений, отсутствие глубокого понимания происходящего в мире, осознание главенствующей роли воспитания каждый день, каждым своим поступком. Сегодняшний совет нам позволяет обсудить и вынести предложения по совершенствованию образовательного и воспитательного процессов. Мы четко понимаем, что эти два процесса едины", - отметила ректор.







Читать далее Валентина Богатырева подчеркнула: обновленное содержание социально-гуманитарных дисциплин позволит создать условия для повышения качества и эффективности подготовки специалистов всех сфер экономики.

Школа должна не только давать новые знания, но и нести воспитательный потенциал - Холюкова

Читать далее "Мы понимаем, что задача повышения качества образования остается актуальной. Для этого педагоги активно используют информационные технологии. Когда в прошлом году возникла необходимость, учителя гимназии откликнулись на инициативу Министерства образования и стали активными разработчиками предметных учебных модулей, которые размещены на едином информационно-образовательном ресурсе. Разработанные материалы активно используются на уроках и при организации самостоятельной работы учеников учителями всей страны. Это своеобразный обмен опытом, лучшими наработками", - отметила заместитель директора по учебной работе гимназии №1 города Горкиона.



















Для развития государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо страны - Лиханова





Читать далее "Сегодня для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз. Мы сегодня понимаем: для того, чтобы подчинить государство чужим интересам, не нужно захватывать ресурсы, материальные ценности. Для этого достаточно завладеть умами людей, и прежде всего молодежи", - сказала учитель истории СШ №1 города Лиды.











