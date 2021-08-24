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Республиканском педагогическом совете пронизано любовью к Родине, заявила по итогам пленарного заседания педагогического форума учитель-дефектолог средней школы №2 Березино Елена Автухович, передает корреспондент БЕЛТА. 24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента напронизано любовью к Родине, заявила по итогам пленарного заседания педагогического форума учитель-дефектолог средней школы №2 Березино Елена Автухович, передает корреспондент БЕЛТА.





"Любовью к Родине пронизано все выступление Президента", - сказала Елена Автухович.





По ее словам, верно было подмечено, что учитель - это транслятор идеологии страны. "Родина - это то, что у нас есть. "Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына", и ее мы должны передать своим детям", - отметила учитель.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выступление Президента на педсовете пронизано любовью к Родине - учитель Елена Автухович подчеркнула, что много внимания было уделено учебникам. "Учебник - это база для учителя. Как дефектологу мне приходится часто модернизировать,...

Елена Автухович подчеркнула, что много внимания было уделено учебникам. "Учебник - это база для учителя. Как дефектологу мне приходится часто модернизировать, что-то дополнять, упрощать. Но база, которая у нас есть, - это наш учебник", - добавила она.-0-