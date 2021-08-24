Источник материала: БT

В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов". Издание позволит привлечь новых инвесторов, а также действующим и будущим резидентам индустриального парка упростить работу с законодательной базой в медицинской области. Это особенно актуально в период пандемии.

В рамках презентации состоялось также подписание меморандума о сотрудничестве между китайским резидентом парка и Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении.





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