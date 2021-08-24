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В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов"
24.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов". Издание позволит привлечь новых инвесторов, а также действующим и будущим резидентам индустриального парка упростить работу с законодательной базой в медицинской области. Это особенно актуально в период пандемии.
В рамках презентации состоялось также подписание меморандума о сотрудничестве между китайским резидентом парка и Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении.
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В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов"
В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов". Издание позволит привлечь новых...
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