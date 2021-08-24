ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов"

24.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов". Издание позволит привлечь новых инвесторов, а также действующим и будущим резидентам индустриального парка упростить работу с законодательной базой в медицинской области. Это особенно актуально в период пандемии.

В рамках презентации состоялось также подписание меморандума о сотрудничестве между китайским резидентом парка и Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Великом камне" состоялась презентация сборника "Основные аспекты допуска к обращению медизделий и лекарственных препаратов". Издание позволит привлечь новых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Престиж школы необходимо поднимать - участница педсовета 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by